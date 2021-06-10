Кабмин дополнительно выделил 4,5 млрд рублей на детский туристический кешбэк

12:45
На программу детского туристического кешбэка дополнительно выделили 4,5 миллиарда рублей. Об этом в четверг на заседании правительства заявил Михаил Мишустин.
Он также рассказал, куда именно пойдут эти деньги. Ранее кабмин уже перечислял большую сумму для реализации программы.
"По поручению президента правительство возмещает родителям половину стоимости путевки для ребенка в летний лагерь. После сложного года это возможность укрепить здоровье, получить впечатления. В мае мы направили на такие цели 5 миллиардов рублей. Сегодня дополнительно выделим 4,5 миллиарда", – сообщил премьер-министр.
Мишустин отметил, что это позволит выплатить компенсацию родителям, которые приобрели путевки для ребят до официально старта программы возмещения части стоимости детского отдыха. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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