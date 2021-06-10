Москвичам рассказали об аренде дачи в деревне Степаново

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Инфа сотка". В ней телезрителям рассказывают, сколько стоит арендовать дачу в Подмосковье.

Деревня Степаново Дмитровского района Московской области находится в 45 километрах от МКАД. Дорога на машине займет около часа.

Большой двухэтажный дом площадью 221 квадратный метр сдают за 100 тысяч рублей в месяц. Здание монолитное. Есть мебель, санузел, сауна, проведен интернет. Участок 13 соток с мангалом и беседкой. Также есть гараж и площадка на 2 машины. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.