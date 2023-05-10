Спрос на отдых в Грузии вырос в пять раз

Спрос на отдых в Грузии после новостей о возобновлении рейсов вырос в пять раз. Это данные сервисов бронирования билетов.

В Российском союзе туриндустрии считают, что турпоток из страны может превысить 1 миллион человек. Министерство экономики Грузии при этом уточнило, что договоренностей между авиавластями пока нет, однако в случае положительного решения в Грузию смогут летать те российские авиакомпании и суда, которые не находятся под санкциями.

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