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10 мая, 22:15

Туризм

Спрос на отдых в Грузии вырос в пять раз

Спрос на отдых в Грузии вырос в пять раз

Новости часа: Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы резервистов

Турпоток из России в Грузию может превысить 1 млн человек после запуска прямых рейсов

В Грузии сообщили об отсутствии обращений России о восстановлении прямого авиасообщения

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МИД РФ отменил рекомендацию россиянам воздерживаться от поездок в Грузию

Спрос на отдых в Грузии после новостей о возобновлении рейсов вырос в пять раз. Это данные сервисов бронирования билетов.

В Российском союзе туриндустрии считают, что турпоток из страны может превысить 1 миллион человек. Министерство экономики Грузии при этом уточнило, что договоренностей между авиавластями пока нет, однако в случае положительного решения в Грузию смогут летать те российские авиакомпании и суда, которые не находятся под санкциями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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