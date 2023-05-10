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Туризм

В Грузии сообщили об отсутствии обращений России о восстановлении прямого авиасообщения

В Грузии сообщили об отсутствии обращений России о восстановлении прямого авиасообщения

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Представители авиационных властей России пока не обращались к грузинской стороне по поводу прямого авиасообщения, сообщили в министерстве экономики Грузии. В ведомстве уточнили, что в случае положительного решения в Грузию смогут летать те российские авиакомпании и суда, которые не находятся под санкциями.

Ранее Владимир Путин подписал указ о запуске прямых рейсов в Грузию. Авиакомпании уже начали подготовку к возобновлению полетов, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ. Там добавили, что речь может идти о семи прямых рейсов еженедельно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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