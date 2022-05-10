Более 500 тыс туристов посетили Санкт-Петербург за майские праздники

Более полумиллиона туристов посетили Санкт-Петербург за майские праздники в этом году. Впервые с начала пандемии гостиницы добились почти полной загрузки – это данные городского комитета по развитию туризма.

Однако безусловным лидером среди российских курортов оказался Сочи. Как отдохнули москвичи? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.