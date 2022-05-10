Туристы выбрали для отдыха в майские праздники Сочи, Анапу и Геленджик

Длинные выходные заканчиваются. Больше всего туристов на майских праздниках было в Сочи. За 10 дней там отдохнули около 250 тысяч человек. Следом идут Анапа и Геленджик.

Москвичи возвращаются в город. Многолюдно сегодня в столичных аэропортах. О том, где люди провели время и сколько потратили, – в эфире телеканала Москва 24.