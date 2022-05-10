Туристы возвращаются в Москву после майских праздников

Длинные выходные заканчиваются. Только в Сочи за первые 10 дней мая отдохнули около 250 тысяч человек, по данным официального портала города-курорта. Много туристов было в Анапе и Геленджике.

10 мая москвичи возвращаются в город. Многолюдно в столичных аэропортах. Где люди провели время, сколько потратили? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.