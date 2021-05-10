Горожанам рассказали о павлинах в подмосковном Серпухове

Вернемся к нашей рубрике "Май холидейз". Мы собираем всю информацию о том, где и как сейчас можно отдохнуть. Сегодня расскажем, почему на поиск павлинов нужно отправляться в подмосковный Серпухов.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.