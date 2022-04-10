Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines выделит российским туристам блоки мест в своих самолетах. По данным СМИ, речь идет о рейсах из Москвы в Анталью.

Перевозчик уже заключил соглашение с туроператорами Anex Tour, Pegas Touristik и Coral Travel. Договоренность начнет действовать с 12 апреля. Соглашение должно снизить стоимость туров из России в Турцию. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.