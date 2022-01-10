Туры в Сочи и ОАЭ стали самыми дорогостоящими для россиян в 2021 году

Самые дорогие туры в 2021 году россияне покупали в Сочи и Объединенные Арабские Эмираты. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе.

По ее словам, за отдых в Краснодарском крае и Крыму россияне нередко платили 500–800 тысяч рублей. В топ-10 самых дорогих оказались поездки стоимостью от 1 до 7 миллионов рублей.

Из зарубежных направлений максимум заплатили за путевку в ОАЭ. Поездка на семью из четырех человек на две недели в пятизвездочный отель обошлась в 23,6 миллиона рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.