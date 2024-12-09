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09 декабря, 17:30

Туризм

Ситуация с записью на подачу документов на шенгенскую визу в России улучшилась

Ситуация с записью на подачу документов на шенгенскую визу в России улучшилась

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Ситуация с записью на подачу документов на шенгенскую визу в России улучшилась. Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), туристам, которые планируют поездки в Европу весной, включая майские праздники, уже можно подавать документы.

В визовых центрах Франции, Италии, Испании, Венгрии и Греции в Москве стало больше свободных слотов. Также сократились сроки оформления виз. В декабре в столице можно записаться на подачу документов в визовые центры практически всех указанных стран. Они входят в пятерку самых востребованных у российских туристов. Эксперты рекомендуют не дожидаться весны и заниматься оформлением виз заранее.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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