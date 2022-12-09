В АТОР рассказали, в какие страны можно улететь без пересадок на Новый год. АТОР опубликовала карту государств, в которые запущены прямые пассажирские рейсы. Напрямую из России можно улететь в 32 страны, среди них – Египет, Шри-Ланка, Таиланд, Мальдивы, Турция.

В какую сумму обойдется перелет? Что с ценами на новогодний отдых? Как сэкономить на стыковочных билетах? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.