Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

09 декабря, 15:00

Туризм

В АТОР рассказали, в какие страны можно улететь без пересадок на Новый год

В АТОР рассказали, в какие страны можно улететь без пересадок на Новый год

В АТОР рассказали, во сколько стран можно улететь напрямую из России

Москвичам рассказали, как добраться до Клина

Новогодний путеводитель по столице появился на туристическом портале Discover Moscow

Спрос на поездки в ОАЭ вырос до 50% – АТОР

Новости часа: Дептранс предупредил о заторах в столице в вечерний час пик

В Москве забронировали половину гостиниц на новогодние праздники

Москвичам рассказали, как добраться до Ижевска

Новости часа: Путин отметил в СПЧ потенциал международной правозащитной площадки

Москвичам рассказали, как добраться до Ростова-на-Дону

В АТОР рассказали, в какие страны можно улететь без пересадок на Новый год. АТОР опубликовала карту государств, в которые запущены прямые пассажирские рейсы. Напрямую из России можно улететь в 32 страны, среди них – Египет, Шри-Ланка, Таиланд, Мальдивы, Турция.

В какую сумму обойдется перелет? Что с ценами на новогодний отдых? Как сэкономить на стыковочных билетах? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмвидеоРоман КарловИван Савинов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика