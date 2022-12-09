12:00Туризм
Новогодний путеводитель по столице появился на туристическом портале Discover Moscow
Новогодний путеводитель по столице появился на официальном туристическом портале Discover Moscow. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.
Заммэра отметила, что в преддверии новогодних праздников в столицу приезжают тысячи гостей из регионов России и других стран. С такой картой пользователи смогут изучить маршруты по исторической Москве, рестораны с традиционной и авторской кухней, а также места для семейного отдыха. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.