Новогодний путеводитель по столице появился на туристическом портале Discover Moscow

Новогодний путеводитель по столице появился на официальном туристическом портале Discover Moscow. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Заммэра отметила, что в преддверии новогодних праздников в столицу приезжают тысячи гостей из регионов России и других стран. С такой картой пользователи смогут изучить маршруты по исторической Москве, рестораны с традиционной и авторской кухней, а также места для семейного отдыха. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.