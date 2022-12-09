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Новогодний путеводитель по столице появился на туристическом портале Discover Moscow

Новогодний путеводитель по столице появился на туристическом портале Discover Moscow

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Новогодний путеводитель по столице появился на официальном туристическом портале Discover Moscow. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Заммэра отметила, что в преддверии новогодних праздников в столицу приезжают тысячи гостей из регионов России и других стран. С такой картой пользователи смогут изучить маршруты по исторической Москве, рестораны с традиционной и авторской кухней, а также места для семейного отдыха. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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