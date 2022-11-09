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Туризм

Москвичам рассказали, как добраться до Мурманска

Москвичам рассказали, как добраться до Мурманска

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Телеканал Москва 24 в рубрике "Тур де Русь" рассказывает, как можно добраться до различных городов и курортов России, а также о стоимости таких поездок.

Добраться до Мурманска можно на самолете. Провести в полете придется всего 2,5 часа, а билет можно купить примерно за 3 300 рублей. Также туда можно добраться на автомобиле. За бензин придется отдать более 8,5 тысячи рублей, а время в дороге составит почти 23 часа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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