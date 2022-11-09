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Туризм

Россиянам рассказали о стоимости отдыха за границей в новогодние праздники

Россиянам рассказали о стоимости отдыха за границей в новогодние праздники

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Названы популярные зарубежные направления для отдыха у россиян в новогодние праздники

Названы популярные зарубежные направления для отдыха у россиян в новогодние праздники. Наблюдается много желающих отправиться в Таиланд, на Шри-Ланку, в Индию.

По данным туроператоров, россияне интересуются направлениями, куда недавно открыли прямые и чартерные рейсы. Средний чек недельного тура с трехзвездочной гостиницей в Таиланде в декабре начинается от 67 тысяч рублей на одного человека. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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