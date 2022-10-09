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Туризм

Москвичи начинают бронировать отели на новогодние праздники

Москвичи начинают бронировать отели на новогодние праздники

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Москвичи начинают бронировать отели юга на новогодние праздники. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин рассказал, что в высокий сезон поездка в горы обойдется в 60–70 тысяч рублей на человека. В прибрежном кластере отдых обойдется в 30–40 тысяч рублей.

Генеральный менеджер отеля на Розе Хутор Елена Мосийчук поведала, что январские праздники уже проданы почти на 70%. По ее словам, самый снежный и удачный для катания месяц – февраль – грузится намного быстрее, чем вторая половина января или марта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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