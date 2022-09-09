Курорт "Красная Поляна" летом побил рекорд посещаемости

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Хотябысейчасбрь". В ней телезрителям рассказывают об интересных и выгодных направлениях для отдыха.

Бархатный сезон на российских курортах в самом разгаре. Людей там стало меньше, чем летом, а погода даже улучшилась. Уже не так жарко, плюс появились свободные места в ресторанах, а цены на гостиницы на некоторых курортах снизились.

Например, отдых на курорте "Красная Поляна" летом побил рекорд посещаемости. На 100% были загружены все гостиницы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.