В Турции отменили тесты на COVID-19 для въезда детей младше 12 лет

Турция ослабила антиковидные требования к туристам. Теперь ПЦР-тест не нужно сдавать детям до 12 лет.

Ранее результаты анализа требовали у всех, кто старше 6 лет. Об этом сообщает МВД республики. Что касается взрослых, правила остались те же. Привитым "Спутником V" достаточно предъявить сертификат о полной вакцинации, то есть двумя компонентами. С момента введения последней дозы должно пройти не менее 14 дней.

Если вакцины нет, нужно сдавать тест, максимум за 72 часа до пересечения границы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.