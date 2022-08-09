Россиянам рассказали об особенностях отдыха в Балаклаве. Загруженность российских пляжей в Крыму не такая, как в Сочи – в Крым этим летом можно приехать либо на машине, либо на поезде.

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