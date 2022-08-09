Финляндия решила ограничить транзит россиян. С тех пор, как страна открылась, многие россияне использовали ее, как перевалочный пункт на пути к Средиземному морю. Но больше так, возможно, не получится. Визовые проблемы у соотечественников возникли со многими странами.

Болгария подпортила планы на отпуск сотням человек, а в испанский и греческий визовые центры очень сложно записаться. Так кто дает визы и усложнилась ли процедура? Какие страны больше не выдают визы россиянам? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.