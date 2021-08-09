Россиян встретили воздушными шарами и подарками на египетских курортах

Первые рейсы после почти шестилетнего перерыва прибыли в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Туристам устроили особый прием.

В дороге пассажиров угощали игристым, а когда самолеты приземлились, людей встречали музыкой, воздушными шарами и цветами.

В Хургаде отдыхающим подарили сувениры: кепки, футболки и ваучеры на бесплатные экскурсии. А в Шарм-эль-Шейхе гостей ждали бесплатные напитки и закуски.

Подробнее о том, как еще удивляли туристов и сколько сейчас стоит отдых в Египте, – в эфире телеканала Москва 24.