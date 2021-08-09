Москвичам рассказали, как добраться до Калининграда

Телеканал Москва 24 в рубрике "Тур де Русь" рассказывает, как можно добраться до самых популярных курортов и сколько это стоит.

Дорога из Москвы до Калининграда займет всего два с небольшим часа на самолете. Билет можно найти за 4 тысячи рублей. Поездом ехать долго, почти 20 часов. Что касается стоимости, то таким образом можно сэкономить всего полторы тысячи рублей.

Чуть быстрее можно добраться на машине, но бензин выйдет дороже, чем билет на самолет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.