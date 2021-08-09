Первый после возобновления авиасообщения самолет из России приземлился в Хургаде

Первый самолет с российским туристами приземлился в Хургаде. 9 августа возобновили прямые рейсы из Москвы в Египет.

Первые туристы отправились в Хургаду в 5 утра. На борту было 298 пассажиров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.