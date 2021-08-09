В РСТ предложили создать маршрут "Винные дороги России"

07:45
Россиянам хотят предложить винные туры по стране. Такими планами поделились в Союзе туриндустрии.
Сейчас даже прорабатывают главный национальный туристический маршрут "Винные дороги России". Большинство туров придется на Кубань.
Пока Союз собирает информацию об отечественных производителях. Чуть позже составят интересные маршруты, чтобы не только с винным производством познакомится, а еще продегустировать сыр на сыроварне и посмотреть на культурные объекты.
Ожидается, что все туры с их стоимостью будут размещать на портале svoe-zagorodom.ru. Там уже можно найти гастрономические туры. Например, дауншифтинг сквозь века с заездом в Тулу и дегустацией местного хамона. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: