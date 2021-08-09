В РСТ предложили создать маршрут "Винные дороги России"

Россиянам хотят предложить винные туры по стране. Такими планами поделились в Союзе туриндустрии.

Сейчас даже прорабатывают главный национальный туристический маршрут "Винные дороги России". Большинство туров придется на Кубань.

Пока Союз собирает информацию об отечественных производителях. Чуть позже составят интересные маршруты, чтобы не только с винным производством познакомится, а еще продегустировать сыр на сыроварне и посмотреть на культурные объекты.

Ожидается, что все туры с их стоимостью будут размещать на портале svoe-zagorodom.ru. Там уже можно найти гастрономические туры. Например, дауншифтинг сквозь века с заездом в Тулу и дегустацией местного хамона. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.