На Кубань смогут приехать туристы, готовые привиться по прибытии в регион

Меняются правила посещения курортов Краснодарского края. С 1 августа непривитые туристы смогут приехать на Черноморское побережье с отрицательным ПЦР-тестом. Но они должны будут сделать прививку в течение трех дней. Об этом заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

По его словам, решение принято совместно с вице-премьером России Татьяной Голиковой.

С 1 июля отели Краснодарского края заселяют туристов по справке о перенесенном COVID-19, по отрицательному ПЦР-тесту, либо по сертификату о вакцинации. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.