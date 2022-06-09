Большинство россиян планируют отдых внутри страны в праздничные выходные

Большинство россиян в праздничные выходные будут отдыхать внутри страны. Согласно данным сервиса бронирования путешествий OneTwoTrip, 80% не планируют выезжать за границу с 11 по 13 июня.

Популярные места отдыха – Петербург, Адлер, Москва. Забронировано много путевок в Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде и Владивостоке. Среди зарубежных направлений пользуются спросом Турция, Италия, Белоруссия. О том, какие еще страны и города выбрали россияне для отдыха, – в эфире телеканала Москва 24.