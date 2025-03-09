В Москве резко вырос спрос на ж/д билеты до Сочи и Анапы

Москвичи массово скупают железнодорожные билеты на курорты Краснодарского края: Сочи и Анапу. 90% проездных уже раскуплены. Такие цифры приводит Ассоциация туроператоров России.

Между тем, по словам экспертов туриндустрии, цены на отели на Черноморском побережье прибавили примерно 10%. Средняя стоимость проживания для двоих гостей в Анапе по системе all inclusive будет составлять в среднем 23−25 тысяч рублей, в Сочи – 25−27 тысяч рублей.

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