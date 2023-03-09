Проект о туристическом сборе отозвали из Госдумы

Законопроект о туристическом сборе отозвали из Госдумы, следует из соответствующего документа в думской электронной базе.

Проект был внесен на рассмотрение в сентябре. По замыслу депутатов, регионы должны были получить право брать деньги с туристов. Сбор составлял 100 рублей с человека. Деньги планировалось отправлять на ремонт и строительство инфрастуктуры, а таже облагораживания территорий.

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