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09 марта, 23:15

Туризм

Проект о туристическом сборе отозвали из Госдумы

Проект о туристическом сборе отозвали из Госдумы

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Законопроект о туристическом сборе отозвали из Госдумы, следует из соответствующего документа в думской электронной базе.

Проект был внесен на рассмотрение в сентябре. По замыслу депутатов, регионы должны были получить право брать деньги с туристов. Сбор составлял 100 рублей с человека. Деньги планировалось отправлять на ремонт и строительство инфрастуктуры, а таже облагораживания территорий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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