Таиланд вошел в список самых популярных туристических направлений у россиян

Таиланд впервые с начала пандемии вошел в список наиболее популярных туристических направлений у россиян. Сейчас это самый дорогой весенний тур, который в среднем обойдется в 200 тысяч рублей.

На первом месте списка популярных туристических направлений у россиян – Египет, а на втором – внутренний туризм. Популярны Сочи, Адлер и Петербург. Также в топ ожидаемо попали Арабские Эмираты и Турция.

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