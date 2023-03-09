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Общество

Таиланд вошел в список самых популярных туристических направлений у россиян

Таиланд вошел в список самых популярных туристических направлений у россиян

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Таиланд впервые с начала пандемии вошел в список наиболее популярных туристических направлений у россиян. Сейчас это самый дорогой весенний тур, который в среднем обойдется в 200 тысяч рублей.

На первом месте списка популярных туристических направлений у россиян – Египет, а на втором – внутренний туризм. Популярны Сочи, Адлер и Петербург. Также в топ ожидаемо попали Арабские Эмираты и Турция.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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