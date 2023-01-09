Новости часа: в АТОР заявили об отсутствии организованных туристов из РФ в Бразилии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Организованных туристов из России в Бразилии, где прошли беспорядки, нет. Об этом заявили в АТОР.

Российские военные уничтожили три склада боеприпасов ВСУ в ДНР и Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны.

В Госдуме готовят законопроект о праве кинотеатров легально показывать новинки зарубежного кино. Об этом рассказал профкомитет.