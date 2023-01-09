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Политика

Новости часа: в АТОР заявили об отсутствии организованных туристов из РФ в Бразилии

Новости часа: в АТОР заявили об отсутствии организованных туристов из РФ в Бразилии

Таиланд отменил проверку сертификатов о вакцинации от коронавируса у туристов

"Актуальный репортаж": московские новогодние инфоцентры посетили более 70 тыс человек

В Таиланде отменили требование о вакцинации от коронавируса для въезжающих в страну

Таиланд отменил проверку у туристов сертификатов о вакцинации от коронавируса

Новости часа: Путин внес в ГД проект о выходе РФ из "антикоррупционной" конвенции

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Таиланд отменил требование о вакцинации от COVID-19 для въезжающих в страну

Таиланд начал требовать у туристов сертификаты о вакцинации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Организованных туристов из России в Бразилии, где прошли беспорядки, нет. Об этом заявили в АТОР.

Российские военные уничтожили три склада боеприпасов ВСУ в ДНР и Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны.

В Госдуме готовят законопроект о праве кинотеатров легально показывать новинки зарубежного кино. Об этом рассказал профкомитет.

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