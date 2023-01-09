Таиланд отменил проверку у туристов сертификатов о вакцинации от коронавируса

Таиланд отменил проверку сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения королевства Анутин Чарнвиракул. По его словам, что все страны мира в достаточном объеме проводят иммунизацию своих граждан, поэтому доказательства вакцинации не потребуются.

Российские туристы, прилетевшие в Таиланд 9 января, сообщили, что у них не спрашивали о сертификате и справке о выздоровлении. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.