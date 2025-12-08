Новости регионов: снегопад не заставил туристов отказаться от отдыха на курорте Шерегеш

Сильный снегопад на популярном горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области не повлиял на планы туристов. Как сообщает Ассоциация туроператоров России, от броней никто не отказался. При этом за сутки на курорте выпало почти 70% от месячной нормы осадков, высота сугробов достигла 1,5 метра.

В Подмосковье сотрудники МВД и ФСБ задержали подозреваемого, который оказывал техническую поддержку телефонным мошенникам. По данным следствия, мужчина получил предложение о заработке в мессенджере и должен был устанавливать и обслуживать оборудование, позволяющее зарубежным аферистам анонимно звонить с российских номеров.

