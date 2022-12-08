Москвичам рассказали, как добраться до Ижевска

Телеканал Москва 24 в рубрике "Тур де Русь" рассказывает, как можно добраться до различных городов и курортов России, а также о стоимости таких поездок.

Добраться из Москвы в Ижевск можно на самолете за 1 час 40 минут. Цена билета – от 3 300 рублей. В поезде придется провести от 17 часов, но будет почти в два раза дешевле. На машине путь составит 18,5 часа, а бензин обойдется в 5,2 тысячи рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.