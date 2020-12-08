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08 декабря 2020, 14:45

Общество

Стало известно, сколько займет дорога из Москвы до Сочи

Стало известно, сколько займет дорога из Москвы до Сочи

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Телеканал Москва 24 в рубрике "Посадочный талон" рассказывает, как можно добраться до самых популярных курортов и сколько это стоит.

Путь в Сочи на самолете займет 2 часа 20 минут. Цена билета – около трех тысяч рублей. На поезде добираться дольше – примерно сутки, билет стоит примерно три тысячи рублей.

По подсчетам, на машине получится доехать почти за 18 часов, однако на бензин уйдет минимум семь тысяч рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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