Стало известно, сколько займет дорога из Москвы до Сочи

Телеканал Москва 24 в рубрике "Посадочный талон" рассказывает, как можно добраться до самых популярных курортов и сколько это стоит.

Путь в Сочи на самолете займет 2 часа 20 минут. Цена билета – около трех тысяч рублей. На поезде добираться дольше – примерно сутки, билет стоит примерно три тысячи рублей.

По подсчетам, на машине получится доехать почти за 18 часов, однако на бензин уйдет минимум семь тысяч рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.