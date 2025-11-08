08 ноября, 13:15Туризм
Последний в этом сезоне теплоход отправится от Северного речного вокзала 10 ноября
Последний в этом сезоне теплоход отправится от Северного речного вокзала 10 ноября. Москвичи и гости столицы смогут отправиться в круизное путешествие по Волге.
Цена на круизы из Москвы с возвращением в столицу начинается от 6−8 тысяч рублей за сутки на человека. Сюда включено обязательное трехразовое питание в ресторане и вся развлекательная программа.
