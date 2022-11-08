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Новости

08 ноября, 22:30

Туризм

Турфирмы заявили о росте спроса на отдых на горнолыжных курортах России

Турфирмы заявили о росте спроса на отдых на горнолыжных курортах России

Эксперты рассказали, насколько выросла стоимость поездок на горнолыжные курорты РФ

Россиянам рассказали о стоимости поездок на отечественные горнолыжные курорты

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Названы популярные зарубежные направления для отдыха у россиян в новогодние праздники

Туроператоры РФ рассказали о популярных направлениях для отдыха на Новый год

Турфирмы отметили рост спроса на отдых на горнолыжных курортах РФ, особенно на новогодние праздники. При этом туристы сообщили, что увеличение стоимости отдыха в среднем составило 10% при бронировании на данный момент.

Отельеры и турменеджеры советуют поторопиться с покупкой путевок, так как гостиницы в "Красной Поляне" уже забронированы на 50%, в Шерегеше – почти полностью заняты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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