Турфирмы заявили о росте спроса на отдых на горнолыжных курортах России

Турфирмы отметили рост спроса на отдых на горнолыжных курортах РФ, особенно на новогодние праздники. При этом туристы сообщили, что увеличение стоимости отдыха в среднем составило 10% при бронировании на данный момент.

Отельеры и турменеджеры советуют поторопиться с покупкой путевок, так как гостиницы в "Красной Поляне" уже забронированы на 50%, в Шерегеше – почти полностью заняты.

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