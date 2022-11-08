Спрос на перелеты в Стамбул снизился в 3 раза в ноябрьские праздники

Спрос на перелеты в Стамбул в ноябрьские праздники упал в три раза по сравнению с прошлым годом. При этом в Дубай стали летать чаще. По данным сервиса OneTwoTrip, популярны также Ереван, Алматы и Астана.

Поезд предпочитали те, кто ездил на ноябрьские праздники в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Екатеринбург, Тюмень, Казань и Ярославль. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.