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Туризм

Спрос на перелеты в Стамбул снизился в 3 раза в ноябрьские праздники

Спрос на перелеты в Стамбул снизился в 3 раза в ноябрьские праздники

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Спрос на перелеты в Стамбул в ноябрьские праздники упал в три раза по сравнению с прошлым годом. При этом в Дубай стали летать чаще. По данным сервиса OneTwoTrip, популярны также Ереван, Алматы и Астана.

Поезд предпочитали те, кто ездил на ноябрьские праздники в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Екатеринбург, Тюмень, Казань и Ярославль. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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