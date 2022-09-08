Пляжный и купальный сезон в Крыму продлится до октября – власти региона

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Хотябысейчасбрь". В ней телезрителям рассказывают об интересных и выгодных направлениях для отдыха.

Крым осенью привлекает отдыхающих фестивалями и гастротуризмом. О планах на сентябрь рассказали местные власти.

По их прогнозам, пляжный и купальный сезон в этом году продлятся минимум до октября. Бархатный сезон в этот раз проходит активно. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.