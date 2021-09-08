На 21 млн руб оштрафовали вернувшихся из-за границы москвичей

Москвичей, которые провели отпуск за границей и не сдали после этого ПЦР-тест, оштрафовали на 21 миллион рублей. Это те туристы, которые вернулись в Москву после 1 августа. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Всего оштрафовали 673 человека. И еще многие дела находятся на рассмотрении в судах.

Проходить ПЦР-тестирование в течение трех дней после возвращения в Москву нужно не только взрослым, но и детям. До получения результатов все должны соблюдать режим самоизоляции.

Но в случае, если есть сертификат о вакцинации или справка о перенесенном коронавирусе за последние 6 месяцев, ПЦР не нужен. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.