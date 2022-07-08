Канадские отели Four Seasons могут сменить название в России. Владелец отказался от управления двумя люксовыми гостиницами в Москве и Петербурге.

Продолжат ли отели работать дальше? Можно ли забронировать номер в них? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.