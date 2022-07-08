Новости последнего часа: в Ростуризме оценили снижение турпотока в Крым в 30%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Падение турпотока в Краснодарский край и Крым не будет критичным и не превысит 30%, сообщили в Ростуризме.

Ситуация на мировых рынках будет напряженной. РФ должна обеспечить внутренний рынок базовыми продуктами, заявил Владимир Путин.

Налога на домашних животных в РФ не будет никогда. Об этом сказал первый заместитель главы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.