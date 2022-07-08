Чартерная программа может быть распространена на железнодорожные поездки по РФ

Чартерная программа может быть распространена на железнодорожные поездки по России. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Глава ведомства прокомментировала, что программу планируют запустить в 2022 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.