Специалисты рассказали, как сэкономить в отпуске

Можно ли отдохнуть в Сочи за 20 тысяч рублей? Специалисты рассказали, как отличить горящий тур от уловок мошенников, ведь в Сети пользователь не всегда может понять, что войдет в стоимость путевки.

Как сэкономить в отпуске? Есть ли дешевые турпакеты? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.