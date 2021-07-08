Жительница Египта рассказала о ситуации на курортах

Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому снимается рекомендация туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров на курорты Египта.

Также глава государства отменил принятый в 2015 году указ, согласно которому был введен запрет на полеты чартерных рейсов на египетские курорты.

Как в Египте встретили новость о возобновлении авиасообщения? Будут ли как-то готовиться к потоку туристов из России? Какая обстановка с коронавирусом и к каким ограничениям готовиться туристам? На эти и другие вопросы ответила местная жительница. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.