Жительница Египта рассказала о ситуации на курортах

08 июля, 20:15
Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому снимается рекомендация туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров на курорты Египта.
Также глава государства отменил принятый в 2015 году указ, согласно которому был введен запрет на полеты чартерных рейсов на египетские курорты.
Как в Египте встретили новость о возобновлении авиасообщения? Будут ли как-то готовиться к потоку туристов из России? Какая обстановка с коронавирусом и к каким ограничениям готовиться туристам? На эти и другие вопросы ответила местная жительница. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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