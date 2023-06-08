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08 июня, 22:45

Туризм

Штрафы за появление в купальниках за пределами пляжей увеличили в Абхазии

Штрафы за появление в купальниках за пределами пляжей увеличили в Абхазии

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На территории Абхазии введут штрафы появление в купальниках или обнаженном виде за пределами пляжей. С первого августа за появление в таком виде на улицах гражданам придется заплатить 6 тысяч рублей, раньше они могли заплатить 300 рублей.

В парламенте республики отметили, что туристам не следует забывать о местном менталитете и проявлять уважение. Поправки в законодательство касаются не только отдыхающих, но и жителей Абхазии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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