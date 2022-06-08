Москвичи планируют провести длинные выходные в Подмосковье

Москвичи готовятся к длинным выходным. Согласно результатам опроса Ассоциации туроператоров России, многие планируют провести праздники в Подмосковье. В том числе из-за логистики – большинство аэропортов юга пока закрыты.

Желающих отдохнуть в Подмосковье много. По данным Росстата, этим летом область ждет порядка восьми миллионов туристов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

