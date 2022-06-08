Почти все речные круизы по России до конца июня раскупили

Почти все путевки в речные круизы по России раскуплены до конца июня. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии.

Авиакомпания S7 замораживает проект лоукостера Citrus.

За рулем автомобиля, который сбил 9 человек в Берлине, был пенсионер, сообщают СМИ.