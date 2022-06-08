В Ростуризме сообщили о досрочном окончании продаж путевок по детскому кешбэку

Продажи путевок по детскому кешбэку завершат досрочно – 15 июня. Загрузка лагерей почти полная, сообщили в Ростуризме.

Zara и Massimo Dutti могут вернуться на российский рынок уже летом, сообщают некоторые СМИ.

Новый электробус-гармошку протестируют на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили в Мосгортрансе.

