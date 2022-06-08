Программу детского кешбэка в России закроют досрочно

Продажи путевок по программе детского кешбэка завершатся 15 июня из-за почти полной загрузки лагерей. На начало июня по ней уже куплено более 550 тысяч путевок. В 2022 году к программе впервые подключены стационарные и палаточные лагеря. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

У родителей еще есть неделя, чтобы отправить ребенка на отдых по программе. Механизм такой же, как и с основным туристическим кешбэком. На карту вернут 50% от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. Для этого необходимо оплатить покупку онлайн картой "МИР". Деньги придут на карту автоматически в течение нескольких дней.

Подробнее – в материале канала Москва 24.