Около 8 млн человек отправятся отдыхать в Подмосковье летом – Росстат

Москвичи готовятся к длинным выходным. Согласно результатам опроса Ассоциации туроператоров России, многие планируют провести праздники в Подмосковье, в том числе из-за логистики. Большинство аэропортов юга пока закрыты.

Желающих отдохнуть в Подмосковье много. По данным Росстата, этим летом область ждет порядка восьми миллионов туристов.

Какие есть варианты? И что сейчас с ценами? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.